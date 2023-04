Champions africana, scontri a Tunisi: 38 agenti feriti e 12 tifosi arrestati

Violenti incidenti, un incendio e scontri con le forze dell'ordine hanno causato l'interruzione per oltre 30 minuti dei quarti di finale della Champions League africana tra Esperance de Tunis e Jeunesse Sportive de Kabylie. Almeno 38 agenti di polizia sono stati feriti da proiettili. Per il momento 12 i tifosi arrestati. La partita è ripresa regolarmente con spalti completamente vuoti dalla parte dell'Esperance

Violenti incidenti, tra cui anche un incendio, hanno causato l'interruzione per oltre 30 minuti dei quarti di finale della Champions League africana tra Esperance di Tunisi e gli algerini del Jeunesse Sportive de Kabylie ieri sera a Tunisi. Secondo alcune testimonianze, i tifosi dell'Esperance hanno tentato di entrare in campo dopo il primo tempo ma è intervenuta la polizia e sono scoppiati gli scontri. I tifosi hanno ribaltato i bidoni della spazzatura ai lati dello Stadio Olimpico di Rade e provocato un incendio in un corridoio di accesso; gli scontri li hanno visti contrapposti alla polizia antisommossa, secondo queste testimonianze. Scene di saccheggi sugli spalti e il lancio di lacrimogeni che hanno ricoperto lo stadio di un denso fumo. Diversi agenti di polizia sono stati feriti da proiettili, secondo questo fotografo. I filmati in diretta su Facebook hanno mostrato un'autopompa antincendio usata per spegnere l'incendio in corso. Poco dopo le 21:45 ora locale la partita è ripresa davanti a tribune praticamente vuote dalla parte dell'Esperance