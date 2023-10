A 36 anni non smette di mostrare tutte le sue qualità. Bruno Fornaroli, argentino di passaporto australiano con un passato da astro nascente nella Sampdoria e diverse presenze in serie A, ha realizzato un gol fantastico di rabona con i Melbourne Victory nella gara di campionato australiano vinta per 5-3 contro i Newcastle Jets. Fornaroli ha già realizzato 5 gol nelle prime due giornate del campionato australiano