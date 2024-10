L'otto volte Pallone d'Oro incorona il compagno di nazionale dopo il successo 6-0 dell'Argentina contro la Bolivia: "Ha avuto un anno spettacolare, ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America"

Lionel Messi - dopo la tripletta nel 6-0 dell'Argentina alla Bolivia - elogia il suo compagno di nazionale Lautaro Martinez (a sua volta autore di un gol nel match di qualificazione al prossimo Mondiale su assist dell'ex Barcellona). L'otto volte Pallone d'Oro ha infatti lanciato la candidatura dell'attaccante dell'Inter come vincitore del premio: "Ha avuto un anno spettacolare, ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro" le sue parole nel post partita. Lautaro Martinez è nella lista dei 30 giocatori in lizza per aggiudicarsi l'edizione 2024, con la premiazione prevista per il 28 ottobre.