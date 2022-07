"Solo Lampard ha giocato più partite di me con Mourinho, cercherò di battere questo record", ha detto Matic presentandosi alla Roma. In realtà, nella classifica dei giocatori più utilizzati in carriera dallo Special One, il nuovo acquisto giallorosso è "solo" ottavo. E Lampard non è il primo... In fondo alla nostra top 11 (schierata rispettando i ruoli) tante altre curiosità: chi ha detto, per esempio, che Quaresma era tra i preferiti di Mourinho? (dati Transfermarkt)