Su Sky Sport il weekend è #orgoglioitaliano

In un momento delicato per l’emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese, Sky è vicina ai suoi clienti e attraverso i suoi canali continua ad offrire una programmazione dedicata a tutti gli appassionati di sport, sia per rimanere sempre informati con Sky Sport 24, anche con un canale diretto con volti e talent, sia per rivivere le più grandi imprese sportive del passato. In particolare il weekend sarà dedicato all’Italia Campione del Mondo nel 2006. Il modo di Sky Sport per dire: vinceremo di nuovo insieme.

Sky Sport Classic

Sul canale Sky Sport Uno spazio a Sky Sport Classic, per entrare nel cuore degli abbonati, sorprenderli e portarli indietro nel tempo. Una programmazione di tutti gli sport, con le imprese memorabili e le partite straordinarie, anche e soprattutto azzurre. E poi ancora, i più grandi match di calcio, dagli anni ‘90 a oggi: dalla Serie A ai campionati esteri, passando per i Mondiali e le coppe europee. Senza dimenticare “History Remix: il meglio”, tutte le grandi sfide, tutte le grandi storie, in musica ed immagini, raccontate dalla voci di chi le ha vissute: dalle telecronache storiche del tennis di Gianni Clerici e Rino Tommasi, a Flavio Tranquillo e Federico Buffa per il basket NBA, passando per i motori, con le imprese di Valentino Rossi narrate da Guido Meda e quelle della Ferrari con la voce di Carlo Vanzini, e tanti altri.

#Orgoglioitaliano

Nell’ambito del progetto “Classic”, una programmazione dedicata alle grandi imprese dello sport italiano, raccontate da Sky. Grandi campioni che hanno alzato una Coppa con la forza del sacrificio e dello spirito di squadra. Da domani mattina alle 6 su Sky Sport Uno andranno in onda 7 speciali dedicati alle 7 partite dell’Italia ai Mondiali del 2006, con la ricostruzione del racconto di Sky Sport di quei giorni e la telecronaca integrale della semifinale Italia-Germania e della finale Italia-Francia. In chiusura di serata, il racconto di Federico Buffa dedicato al trionfo italiano all’Europeo del 1968.

Sky Sport 24

Continua anche l’informazione quotidiana di Sky Sport 24, con notizie e approfondimenti sul mondo dello sport. Da domani, inoltre, raddoppia sul canale 200 il nuovo appuntamento #CasaSkySport, con due finestre quotidiane alle 15 e alle 19. Un filo diretto con il pubblico a cui è data la possibilità di interagire, attraverso domande via whatsapp e i canali social Sky Sport, con i volti Sky come Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio (e gli altri arriveranno successivamente), le grandi firme come Paolo Condò e Matteo Marani, i nostri giornalisti di tutti gli sport, che si alternano per rispondere alle curiosità degli spettatori.