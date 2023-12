Spalletti: "A certi giocatori piace più il fanta"

Il Ct della Nazionale è tornato sul recente sorteggio per i prossimi Eurpei e ad Atreju ha detto: "Non ci interessa se qualcuno non crede in noi. Vogliamo esser ricordati da tutti per essere una squadra che ha giocato un calcio feroce e coraggioso". Poi una stoccata: "C'è l'insidia del mondo virtuale a quello corporeo fatto di abbracci veri. Ad alcuni giocatori piace più il fantacalcio che il calcio. Ma stiamo lavorando per far capire le differenze". E ricorda Mihajlovic: "Avversario leale"

"Intanto siamo i campioni in carica e non è poco. Non ci deve interessare se qualcuno crede o no in noi. I calciatori devono credere in se stessi". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct dell'Italia, durante Atreju, commentando il sorteggio di Euro 2024. "Non possiamo tirarci indietro portando questa bandiera sulle spalle - ha aggiunto - Immaginiamo che nessuno dei nostri avversari sarà felice di incontrare l'Italia. Poi noi dobbiamo fare quello che è il nostro dovere in campo. Vogliamo esser ricordati da tutti per essere una squadra che ha giocato un calcio feroce e coraggioso, andando ad affrontare viso a viso gli avversari".