Figc, Malagò è tesserato: sarà dirigente dell'Aniene calcio a 5

Giovanni Malagò ha preso la tessera per il Circolo canottieri Aniene, di cui è socio: ricoprirà il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5, affiliata da questa stagione alla Figc, che parteciperà al campionato di serie D. Il tesseramento risolve la questione intorno alla quale si era combattuta la battaglia legale degli scorsi mesi e che aveva portato al commissariamento della Figc. Le elezioni federali, per le quali Malagò è unico candidato, si svolgeranno il prossimo 14 dicembre

Dopo le polemiche e le questioni legali che hanno portato al commissariamento della Federcalcio, Giovanni Malagò si è tesserato con il Circolo canottieri Aniene, di cui è socio e presidente onorario, come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5, che partecipa al campionato di serie D. Questo tesseramento sana la posizione di Malagò che, proprio a causa della mancanza di un'affiliazione a una società, era stato rimosso dalla carica di presidente Figc. La Lega di A ha ribadito il suo pieno appoggio per ricandidarlo alla presidenza federale nell'assemblea del prossimo 14 dicembre. Al momento Malagò è l'unico candidato.