Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Figc, Malagò è tesserato: sarà dirigente dell'Aniene calcio a 5

Nazionale

Giovanni Malagò ha preso la tessera per il Circolo canottieri Aniene, di cui è socio: ricoprirà il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5, affiliata da questa stagione alla Figc, che parteciperà al campionato di serie D. Il tesseramento risolve la questione intorno alla quale si era combattuta la battaglia legale degli scorsi mesi e che aveva portato al commissariamento della Figc. Le elezioni federali, per le quali Malagò è unico candidato, si svolgeranno il prossimo 14 dicembre

Dopo le polemiche e le questioni legali che hanno portato al commissariamento della Federcalcio, Giovanni Malagò si è tesserato con il Circolo canottieri Aniene,  di cui è socio e presidente onorario, come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5, che partecipa al campionato di serie D. Questo tesseramento sana la posizione di Malagò che, proprio a causa della mancanza di un'affiliazione a una società, era stato rimosso dalla carica di presidente Figc. La Lega di A ha ribadito il suo pieno appoggio per ricandidarlo alla presidenza federale nell'assemblea del prossimo 14 dicembre. Al momento Malagò è l'unico candidato.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Juve, stop per Celik e Nico: tornano dopo la sosta

juventus

Problemi muscolari per Celik e Nico Gonzalez nel match di Europa League pareggiato 2-2 contro il...

Gattuso: "Senza voglia, con il Parma sarà dura"

LAZIO

Alla vigilia della sfida con il Parma (live sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in...

Dybala punta il Cagliari, Lulli prolunga

roma

Paulo Dybala va verso il recupero e dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la sfida di...

Gonçalo Ramos torna a disposizione per l'Udinese

da milanello

Buone notizie per Amorim e il Milan: Gonçalo Ramos si è allenato in gruppo dopo aver smaltito il...

Si ferma Luis Henrique: torna dopo la sosta

inter

L'esterno brasiliano dell'Inter ha svolto gli esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE