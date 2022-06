1/14

Ottimo esordio dell'Italia nell'Europeo Under 19 in Slovacchia. Gli azzurrini di Nunziata hanno battuto 2-1 la Romania nel primo match del girone A grazie ai gol di Baldanzi e Volpato, due che hanno già esordito in Serie A. L'Italia andrà a caccia di un titolo che manca da quasi 20 anni: l'ultima e unica volta che l'Under 19 ha vinto l'Europeo di categoria, infatti, era il 2003. Gli azzurrini superarono il Portogallo in finale in Liechtenstein, ma ricordi i protagonisti di quella squadra? Tra campioni affermati e meteore, ecco chi era in campo e che fine ha fatto

ITALIA UNDER 19, ESORDIO OK NELL'EUROPEO: 2-1 ALLA ROMANIA