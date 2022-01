Il 23 gennaio del 2016 andava in scena in Premier League un pazzo Norwich-Liverpool. Reds capaci di rimontare da 3-1 fino al 3-4, poi pari 4-4 in pieno recupero dei padroni di casa e zampata finale di Lallana per il decisivo 4-5 al 95'. Ma quali sono le partite con più reti segnate nei top campionati nel XXI secolo? Partiamo dalla top 10 della Serie A. All'estero sono stati segnati fino a 12 gol in un solo match! Dati Transfermarkt