Juventus-Parma, la conferenza stampa di Spalletti LIVE
Esordio casalingo in Serie A per la Juventus, che sabato alle 20:45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Parla l'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, in conferenza stampa: segui le sue parole in diretta con il nostro liveblog
Qual è il colpo in entrata che la incuriosisce di più e può spostare di più gli equilibri? È preoccupato delle condizioni di Thuram?
"Io sono contento di tutti, perché i direttori mi hanno interpellato su tutti e ho dato il mio assenso. Io sono fiducioso su Kolo Muani, soddisfatto di averlo preso e sono sicuro che diventerà un giocatore fortissimo per noi. Poi, però, c'è bisogno anche della sua disponibilità, del suo essere serio trasferirlo anche nel carattere e di essere determinato a diventare un bomber di quelli veri, perché le capacità le ha tutte. Alla base c'è il carattere di non accontentarti e lui lo sa che è venuto a darci una mano importante. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Alajbegovic perché ha classe, sensibilità di piede, sa calciare in porta, Lucumí farà bene, Celik anche a sinistra ci dà garanzie, cura ogni dettaglio di quello che fa. Abbiamo due-tre ingressi di quelli che ci possono togliere la curiosità di andare a vedere quelli degli altri. Poi ci sono dei giocatori che sono rimasti, perché avevamo paura che qualcuno andasse via, la società è stata brava a mettere i conti a posto in cambio di qualche giovane, è stato fatto un lavoro importantissimo. Sono preoccupato per Thuram perché lui ha addosso il livello Juventus e il tornare indietro su questa situazione mi preoccupa, è passata tutta l'estate ed è così"
Com'è secondo lei il mercato? Nico Gonzalez resta? Si aspetta Kessié?
"Il mercato è una cosa che è stato scelto di farla così, per cui bisogna accettarla. Probabilmente bisogna trasformarla in un'opportunità e non una difficoltà, i nostri direttori sono ancora lì che lavorano e lo faranno fino all'ultimo per cercare di perfezionare la squadra. Con Kessié penso che stiano parlando, poi sarà da vedere se ci si riesce, perché i parametri del Fpf sono stringenti per noi. Dobbiamo attenerci alle nostre possibilità, Kessié essendo a parametro zero è più facile di altri. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro, se i direttori riescono a trovare la quadra Kessié può essere possibile. Su Nico siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli, con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti. Non si tratta di avere qualità, ma avere il livello da Juventus. Sono venuti giocatori di qualità ma che non hanno evidenziato livello da Juve"
Qual è stato l'impatto del discorso di Sinner sullo spogliatoio? Un commento sul sorteggio di Europa League?
"Sinner è stato carino come sempre, non è che ci ha fatto un discorso ma è stato tutta la settimana con noi, lo si incontrava in palestra e nel nostro centro che lui ha trovato veramente di livello. Ha detto delle cose secondo me molto importanti, ha detto che "bisogna focalizzarsi sul gesto, sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento" ed è una cosa che la dice lunga su quello che è il suo modo di ribaltare nella sua testa i momenti difficili della partita. E siccome lui è il Maradona del tennis bisogna andarle a capire bene le cose che dice. Sull'Europa League sono d'accordo con quello che ha detto Chiellini, per noi è anche una responsabilità per il calcio italiano: a leggerlo così crea la possibilità di essere fiduciosi, però poi le partite vanno giocate"
Su Alajbegovic c'è troppa aspettativa o è normale sia così?
"Troppa aspettativa. È un ragazzo di 19 anni, che è venuto a giocare nella Juve per cui delle qualità le ha e ce le ha fatte anche vedere, poi è normale che adesso sia smanioso di far vedere tutte quelle che sono le sue potenzialità. Noi non ci faremo travolgere da questa cosa, ma anche per come il ragazzo è stato accolto nel gruppo e la sua naturalezza ad assorbire un po' di pressione, sono convinto che riuscirà a far vedere il suo repertorio"
Domani pensa di cambiare uomo per uomo o anche a un cambio tattico vista la doppia assenza sulla trequarti?
"Si rimane con l'idea di calcio che abbiamo proposto, quello che diventa fondamentale come squadra è avere l'equilibrio. E questo lo trovi dentro la partita, non riesci a metterlo a posto prima. Noi abbiamo possibilità di giocare con Alajbegovic lì, con Nico Gonzalez, con David, tutti giocatori che sanno giocare sotto la punta"
Nella sua testa c'è qualcuno che può sostituire Yildiz o si aspetta qualcosa dal mercato?
"La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire, perché Alajbegovic è abituato a giocare in quella posizione lì. I direttori lo conoscono più di me e hanno deciso di fare quest'investimento, siamo andati a prendere due-tre che ci alzassero il livello a livello caratteriali, poi abbiamo preso un paio di giovani interessanti. C'è Ekhator, c'è Alajbegovic, c'è Nico Gonzalez che dove le metti ti esegue quello che tu vuoio. Ci sono le alternative ma noi vogliamo lui: ci dispiace per quello che è successo, per la qualità del giocatore e la perfezione dell'uomo. Non è un infortunio come quello di un crociato, però richiede quella tempistica"
È rimasto sorpreso dal clamore nato per le parole su Kolo Muani? Quelle dichiarazioni hanno pungulato il giocatore?
"Mi ero fatto un foglio con tutte le cose dette su Kolo Muani, invece è giunta solo quella lì. Abbiamo totale fiducia sulle qualità di Kolo Muani, siamo andati a prenderlo con un investimento importantissimo e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che gli abbiamo detto. È un calciatore bravissimo nel venir incontro e quando inizia a galoppare diventa difficile recuperargli il terreno che si guadagna alla partenza: è velocissimo, morbido con i piedi a palleggiare con la squadra, viene in mezzo al campo e fa il trequartista, salta l'uomo, ma deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo nell'ultimo periodo. Delle presenze che lui ha fatto le partite intere sono metà della metà, volevo alludere a questo, ha bisogno di giocare. Un calciatore come lui in quella situazione lì deve portare a casa roba, ho fatto molti più complimenti di quelli usciti fuori"
Come procede l'inserimento di Lucumí? Domani può partire titolare?
"Può succedere perché l'inserimento procede benissimo, è forte e un bravo, però Kelly ha fatto benissimo la prima partita. Quindi al momento non c'è fretta, è una cosa che valuterò attentamente e siamo contenti di quello che ci sta offrendo Lucumí: a volte se non li hai sott'occhio ti puoi perdere qualcosa, invece ci sono tutte le qualità che avevamo visto e anche quella di saper stare in un gruppo in maniera splendida"
Il punto sulle condizioni dei giocatori?
"Non è disponibile Yildiz, McKennie per un affaticamento e lo stesso vale per Thura, su cui valuteremo domattina. Poi sono tutti disponibili, con qualcosa che si è dovuto gestire durante la settimana"
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