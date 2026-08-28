Qual è il colpo in entrata che la incuriosisce di più e può spostare di più gli equilibri? È preoccupato delle condizioni di Thuram?

"Io sono contento di tutti, perché i direttori mi hanno interpellato su tutti e ho dato il mio assenso. Io sono fiducioso su Kolo Muani, soddisfatto di averlo preso e sono sicuro che diventerà un giocatore fortissimo per noi. Poi, però, c'è bisogno anche della sua disponibilità, del suo essere serio trasferirlo anche nel carattere e di essere determinato a diventare un bomber di quelli veri, perché le capacità le ha tutte. Alla base c'è il carattere di non accontentarti e lui lo sa che è venuto a darci una mano importante. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare Alajbegovic perché ha classe, sensibilità di piede, sa calciare in porta, Lucumí farà bene, Celik anche a sinistra ci dà garanzie, cura ogni dettaglio di quello che fa. Abbiamo due-tre ingressi di quelli che ci possono togliere la curiosità di andare a vedere quelli degli altri. Poi ci sono dei giocatori che sono rimasti, perché avevamo paura che qualcuno andasse via, la società è stata brava a mettere i conti a posto in cambio di qualche giovane, è stato fatto un lavoro importantissimo. Sono preoccupato per Thuram perché lui ha addosso il livello Juventus e il tornare indietro su questa situazione mi preoccupa, è passata tutta l'estate ed è così"