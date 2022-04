Probabili formazioni Inter-Hellas Verona

Dopo la vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, i nerazzurri ospitano il club gialloblù a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 18. Senza lo squalificato Lautaro Martinez, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Correa, in vantaggio su Sanchez, per affiancare Dzeko. Tudor col dubbio Barak: pronto Bessa per affiancare Caprari Condividi

Una vittoria che ha riacceso l'entusiasmo quella contro la squadra di Massimiliano Allegri: l'Inter, attualmente a meno quattro dal Milan capolista ma con una gara da recuperare, ospita a San Siro l'Hellas Verona di Igor Tudor, alle ore 18. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato, e dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Dzeko e Joaquín Correa. L'ex Lazio è in vantaggio su Sanchez per una maglia da titolare. Dimarco, invece, dovrebbe concedere un turno di riposo a Bastoni. Tornato alla vittoria nell'ultimo turno, l'Hellas Verona cerca continuità e vorrà riscattare la sconfitta dell'andata. Igor Tudor ha un dubbio in attacco: se Barak non dovesse farcela, Bessa dovrebbe affiancare Caprari, alle spalle di Giovanni Simeone.

Inter, Correa e Dimarco dal 1' leggi anche Inzaghi: "Abbiamo i mezzi per vincerle tutte" Simone Inzaghi si affiderà al collaudato 3-5-2. Rispetto alla gara contro la Juventus ci saranno due cambi di formazione. Squalificato Lautaro Martinez, Correa è in vantaggio su Sanchez per affiancare Dzeko. Tra i pali spazio ad Handanovic. La linea difensiva sarà composta da Skriniar, De Vrij e Dimarco. Turno di riposo per Bastoni. In mediana agirà Brozovic, affiancato da Barella e Calhanoglu. Sulle corsie, infine, spazio a Dumfries e Perisic.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All: Inzaghi.

Hellas Verona, dubbio Barak per Tudor Igor Tudor dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Montipò difenderà la porta. La linea difensiva sarà composta da Casale, Günter e Ceccherini. Tameze e Ilic giocheranno in mediana, con Faraoni e Lazovic sulle fasce. Dubbio sulle trequarti per l'allenatore croato. Tutto dipende dalle condizioni fisiche di Barak, se non dovesse farcela, spazio a Bessa al fianco di Caprari. L'unica punta sarà Simeone.