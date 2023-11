Nessun gol nel derby all'Olimpico, 0-0 che significa 7° posto per la squadra di Mourinho a +1 sui biancocelesti di Sarri. In avvio Cristante la sblocca ma in fuorigioco, Rui Patricio salvato dal palo di Luis Alberto e attento su Romagnoli. Match intenso anche nella ripresa (otto cartellini gialli sventolati dall'arbitro Massa), mancano però le occasioni da gol

