Con un bellissimo gol in mezza rovesciata, Ekuban firma il 2-1 in rimonta del Genoa. Rossoblù sotto con la rete di Krstovic, che in precedenza si era fatto parare un rigore da Martinez, nella ripresa cambia tutto: palo di Malinovskyi, pari di Retegui che di testa ribadisce in rete una punizione stampata sulla traversa da Gudmundsson e poi lo spettacolare gol-vittoria di Ekuban

PAGELLE