Il Frosinone continua a non vincere in trasferta, ma strappa un punto in rimonta al Bentegodi. Kaio Jorge nel secondo tempo risponde di testa al vantaggio su rigore di Suslov, al primo gol in Serie A, nel recupero del primo tempo. Al 37' l'Hellas aveva già avuto un'occasione dagli 11 metri, ma Turati aveva parato il tiro di Duda. Quattro errori dal dischetto in campionato per il Verona. Nel finale pericolosi Henry (due volte), ancora Kaio Jorge e Cheddira

