L'Atalanta vince 2-0 in casa del Venezia e si porta a ridosso delle prime posizioni. Sblocca in avvio Pasalic in girata e per il croato è la rete n° 50 in Serie A. All'inizio del secondo tempo Retegui, con uno splendido pallonetto, serve il bis e si conferma in vetta alla classifica dei bomber

PAGELLE - CLASSIFICA