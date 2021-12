Vittoria importantissima del Brescia di Inzaghi: a Parma basta un gol di Cistana a inizio match per superare il Pisa e salire al primo posto in Serie B. La squadra di Iachini invece non decolla: è quattordicesima dopo le prime quindici giornate

Dopo lo stop interno contro il Pisa di sabato scorso, il Brescia di Filippo Inzaghi torna alla vittoria a Parma e sale al primo posto in classifica in Serie B . Decisivo il gol di Cistana a inizio primo tempo. Ottima la prestazione della squadra ospite che grazie a questi tre punti supera il Pisa, bloccato martedì in casa dal Perugia. Il Parma di Iachini invece non decolla e rimane ferma al quindicesimo posto con soli diciotto punti ottenuti dopo le prime quindici giornate.

La cronaca della partita

Parte fortissimo la squadra di Filippo Inzaghi, che nei primi dieci minuti schiaccia il Parma nella propria metà campo, trovando il gol al settimo minuto con Cistana, che con un colpo di testa batte Buffon e porta in vantaggio i suoi. La squadra di Iachini nel primo tempo crea solo tre buone occasioni da gol, tutte tra il 17' (con protagonista Franco Vazquez) e il 21' con Dennis Man, che calcia in porta trovando Joronen attento. Per il resto dei primi quarantacinque minuti, il Brescia controlla bene palla e campo, portandosi all'intervallo in vantaggio. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo da segnalare due occasioni per parte: la più ghiotta per il Brescia, con Tramoni che vede il suo tiro finire sul palo (con tocco decisivo di Buffon). Il Parma, invece, intorno all'ora di gioco ha una buona opportunità con Inglese che spara alto al volo dopo una buona azione sulla corsia di destra. Nel finale di gara, il Parma prova ad alzare il ritmo ma non riesce a creare grosse occasioni per centrare il pari: ci prova Brunetta su punizione, ma Joronen si fa trovare pronto e allontana il pericolo. Nei minuti finali, poi, Tutino (entrato al posto di Vazquez) spreca una buona occasione dentro l'area di rigore. Non succederà altro: il Brescia batte il Parma e si gode la vetta.