Brescia-Monza 1-2: video, gol e highlights

Due gol di Gytkjaer fanno volare il Monza, ora a un passo dalla finale dei playoff di B. Nella semifinale di andata al Rigamonti parte forte il Brescia, in vantaggio con Moreo. Poi sale in cattedra il danese, che prima firma il pareggio nel finale di 1° tempo, poi ribalta il risultato nella ripresa su rigore. Al ritorno, il 22 maggio a Monza, i brianzoli avranno tre risultati a disposizione per passare il turno, mentre al Brescia servirà l'impresa: la squadra di Corini dovrà vincere con 2 gol di scarto in trasferta