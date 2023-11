Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (primo in Bundesliga) è una macchina da gol. È la prima squadra in Europa ad aver registrato più di 50 reti e lo ha fatto in appena quattordici partite, con una media di 3,6 gol a match. Ma chi sono le altre che stanno segnando di più? Abbiamo contato le squadre appartenenti ai top 5 campionati e i numeri di tutte le competizioni (campionati, coppe nazionali, europee ed eventuali preliminari). Tre le italiane in top 20. Dati Transfermarkt