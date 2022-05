Dalla Samp al Leicester, le ultime "prime volte"

31 anni fa la Sampdoria diventava campione d'Italia, l'ultima squadra italiana a vincere per la prima volta la Serie A nella sua storia. Se nel campionato italiano l'albo d'oro degli anni Duemila è stato molto ripetitivo, nelle altre leghe europee il nuovo millennio ha riservato qualche sorprendente "prima volta". In altri Paesi, invece, c'è ancora meno spazio per nuove squadre protagoniste