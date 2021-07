Il futuro di Belotti e Insigne

Belotti e Insigne sono in scadenza nel 2022: Torino e Napoli dovranno capire se i due giocatori hanno intenzione di restare e prolungare. Belotti potrebbe anche partire (ma al momento non ci sono offerte serie per lui) e Insigne – con cui Spalletti vuole lavorare - presto inizierà a parlare di futuro con De Laurentiis per capire.