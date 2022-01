Manca soltanto l’annuncio ufficiale, slittato di qualche ora per l’impegno in Coppa Italia contro la Juventus, ma Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, dopo aver risolto il suo contratto con il Torino. In giornata ci sarà la firma, accordo raggiunto per sei mesi con opzione per i prossimi due anni in caso di salvezza. Nelle prossime ore anche la definizione per l’arrivo di Stefano Sensi dell’Inter: prestito fino a fine stagione, c’è già stato un contatto con Giampaolo e la scelta del numero di maglia, che sarà il 12 come in nerazzurro.