C’è un numero che più di ogni altro farà sorridere Marquez: quella conquistata a Jerez è la vittoria numero 46 in top-class per Marc. Non un numero qualunque. Il 46 di Rossi, che chiude la complicata settimana in Spagna cercando di “limitare di danni”: Valentino parte 13° in griglia e termina la gara al 6° posto, un piazzamento che gli consente di restare in corsa per il Mondiale. Diamo un’occhiata alla classifica: dopo la vittoria di Jerez, Marquez torna in testa con 70 punti, seguito da Rins a 69 e da Dovizioso a 67. Quarta posizione nel Mondiale per Rossi a quota 61. Podio tutto spagnolo a Jerez: davanti a Marquez ci sono Rins (2°) e Vinales (3°). Il pilota della Suzuki conferma i progressi visti ad Austin, mentre Maverick rassicura la Yamaha dopo una settimana difficile. Dovizioso ha provato a strappare la terza posizione a Vinales con attacchi decisi in rettilineo, ma neanche il motore della Ducati è riuscito a regalargli la gioia del podio. Alle spalle di DesmoDovi c’è il compagno di team Danilo Petrucci. E le due Yamaha Petronas? La coppia che aveva fatto sognare i fan del Motomondiale finisce fuori dalla top 5: Morbidelli termina in 7^ posizione, Quartararo è costretto ritirarsi al 13° giro per la rottura del pedale del cambio, dopo aver lottato con Marquez per la prima posizione. Domenica da dimenticare per Jorge Lorenzo, che non va oltre la 12^ posizione.