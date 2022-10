La MotoGP torna in pista alle 9:05 per la seconda sessione di prove. Nelle Libere 1 il più veloce è stato Brad Binder seguito da Rins e Marc Marquez. Quartararo ha chiuso 8°, Bagnaia solo 11°. Questo weekend può essere decisivo per l'assegnazione del titolo: a Pecco basterà guadagnare 11 punti sul francese della Yamaha per diventare campione del mondo con una gara di anticipo. Il GP della Malesia è in diretta domenica 23 ottobre alle 9 su Sky Sport Uno e in streaming su Now

