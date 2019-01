Kawasaki

Jonathan Rea si appresta a difendere il titolo mondiale, suo da quattro anni consecutivamente, un record che potrà diventare addirittura leggendario qualora si confermasse anche nel 2019 (mai nessuno ha vinto 5 mondiali SBK in carriera). Il Kawasaki Racing Team WorldSBK (gestito in posta dalla crew spagnola Provec) affiancherà al fenomeno nord irlandese, Leon Haslam che ritorna, da campione BSB, nel campionato più prestigioso per le derivate di serie. Entrambi saranno in sella alle “ufficialissime” ZR10-RR nella versione 2019, quindi ulteriormente sviluppate (tanto da essere state ri-omologate).

Ducati

Borgo Panigale risponde ad Akashi con la coppia Chaz Davies, confermatissimo, e la new entry Alvaro Bautista che, dopo aver trascorso gli ultimi nove anni della sua carriera in MotoGP (correndo per 4 case diverse), porterà la sua esperienza (e velocità) in Ducati. Grande novità l’arma totale bolognese, la Panigale V4R, nuovissima 4 cilindri che ha definitivamente pensionato per le corse il glorioso bicilindrico.

Yamaha

Alex Lowes e Michael van der Mark continueranno a difendere i colori della Yamaha nell’Official WorldSBK team. Nel 2019 le R1 in pista saranno ben quattro, essendo a disposizione anche del team GRT che le affiderà al campione del mondo in carica del WorldSSP Sandro Cortese a al nostro Marco Melandri .

BMW

La nuova partnership tra Shaun Muir Racing (ex team Aprilia) e BMW Motorrad WorldSBK rappresenta il rinnovato impegno della casa di Monaco di Baviera che, con la nuova “big bike” la S1000RR, punta in alto. In sella ci saranno il campione 2018 del STK1000 Markus Reiterberger e Tom Sykes che, dopo 9 anni (e un titolo mondiale vinto) lascia la Kawasaki.

Honda

Atteso rilancio anche per Honda, che azzerata la storica partnership con gli olandesi di Ten Kate, si affida all’accoppiata Moriwaki (engineering di fiducia del costruttore di Tokio) e Althea (la crew vincitrice del mondiale 2011 con Checa e la Ducati). Le CBR1000 RR saranno affidate a Ryuichi Kiyonari (anche lui al rientro nel mondiale SBK) e al confermato Leon Camier. Una terza Honda, curata da Althea MIE Racing, sarà portata in pista dal nostro Alessandro Del Bianco (21 anni).

Independent team