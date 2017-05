Dopo quattro anni al Newcastle, 104 presenze e 25 gol, Gazza passa al Tottenham per la cifra record di 2.3 milioni di sterline. Sul ragazzo c’era anche il Manchester United di Sir Alex Ferguson il quale ammetterà che uno dei suoi più grandi rimpianti in carriera è stato proprio quello di non aver allenato Gascoigne. Nella sua parentesi agli Spurs, Paul riesce ad esprimere tutto il suo talento. Il White Hart Lane lo adora e i cori sono tutti per lui che con quel suo fisico non esattamente da atleta fa impazzire i suoi tifosi e gli avversari – Chelsea-Conte, fissato incontro con Abramovich per il rinnovo