Verratti: "Juve e Inter hanno soldi per comprarmi"

Un presente azzurro con la Nazionale di Ventura e un futuro chissà nuovamente in Italia, dal ritiro di Coverciano Marco Verratti lascia aperte le porte alla possibilità di lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi in Serie A. "Tornare in Italia? Ora sto bene a Parigi, parlerò con il club e vedremo la scelta migliore da fare. Quello italiano è un grandissimo campionato, come la Liga o la Premier. Se dovessi lasciare Parigi farei le mie valutazioni. Anche in Italia oggi ci sono squadre che possono investire tanto, come l'Inter o la Juventus. I bianconeri in estate hanno fatto un grande investimento su Higuain. La Juventus è una delle quattro squadre più forti al mondo ed è migliorata molto, se un giorno dovessi partire e se ci fosse la possibilità per me non ci sarebbe nessun problema", le parole pronunciate da Marco Verratti.

L’elogio a Buffon - Il centrocampista del PSG parla poi di Gigi Buffon, suo compagno di Nazionale. "Buffon è importante in campo ma soprattutto fuori dal campo, è una persona fantastica. E' uno di quei giocatori che difficilmente avremo ancora nel calcio. Non abbiamo parlato dei mio futuro, perché Gigi sa quali sono le mie voglie. Di tornare in Italia? No no di restare...", ha concluso con una risata Marco Verratti.