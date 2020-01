3/19 ©Getty

8 MARZO: GP QATAR, AL VIA LA STAGIONE MOTOGP | E’ come ormai di consueto la gara notturna in Qatar ad aprire il Mondiale di MotoGP. Si riparte all’inseguimento di Marc Marquez, campione in carica e vincitore di cinque degli ultimi sei titoli. Valentino Rossi, sotto contratto con la Yamaha fino al termine della stagione, vuole tornare ad essere competitivo: insieme a lui anche la Ducati di Dovizioso e Petrucci. Da segnare sul calendario per i tifosi italiani anche il 31 maggio (Mugello) e il 13 settembre (Misano). Tutto il Mondiale è in esclusiva su Sky Sport

Il calendario del 2020