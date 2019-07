Ha lasciato il segno sulla partita facendo gol, una cosa che in Brasile non gli è mai mancato. Ma Gabigol ha voluto far parlare di sé anche per un altro motivo meno onorevole. Infatti, nella gara valida per l’andata dei quarti di finale della coppa nazionale, disputata tra l’Atletico Paranaense e il suo Flamengo, l’ex attaccante dell’Inter si è fatto notare per un’assurda simulazione. Il portiere avversario Santos calcia in corsa il pallone ma rasoterra e con poca intensità, colpendo Gabigol. Passa qualche secondo, poi l’attaccante decide di cadere a terra lamentando un colpo alle gambe, nella speranza che gli ufficiali di gara potessero comminare qualche sanzione disciplinare all’estremo difensore dell’Atletico. Il tentativo ad ogni modo non è andato a buon fine, ma almeno il Flamengo può sorridere: la partita è terminata 1-1, con la rete del pareggio siglata proprio da Gabigol, peraltro con un bel pallonetto.