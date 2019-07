Minuto numero 40. Partita tra Kashima Antlers e Jubito Iwata. Siamo in Giappone e nella massima divisione del calcio nazionale. La sfida vale per la giornata numero 18 del campionato: in palio tre punti per i Kashima Antlers alla caccia dei piani alti della classifica contro l'ultima della classe. Il punteggio è già di 1-0 quando arriva la magia che non ti aspetti… e che non si aspettava nemmeno l'autore di quel clamoroso mancino, Yuta Koike. Verso la fine del primo tempo il terzino giapponese classe 1996 rincorre un pallone lungo la linea laterale di sinistra, cercando di tenerlo in campo con un colpo di controbalzo che assume una traiettoria imprendibile. Il portiere, come si vede dalle immagini, sta addirittura guardando verso il centro dell'area al momento del tiro-cross, segnalando gli attaccanti avversari ai propri difensori. Una parabola stranissima che lo coglie di sorpresa e si infila sotto la traversa; oltre a candidarsi come uno dei gol più belli dell'anno. E anche il volto dello stesso Koike è piuttosto eloquente: neanche lui sembra credere alla prodezza appena realizzata.