Per la prima volta nella storia della Libertadores le due squadre di Buenos Aires si ritrovano di fronte nella finale, che per l'ultima volta si giocherà sulla distanza dei 180 minuti. Si comincia alla Bombonera, dopo che ieri la sfida di andata era stata rinviata a causa del diluvio caduto sulla capitale argentina. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove però non ci saranno i tifosi del River (al ritorno non ci saranno quelli del Boca) per evitare eventuali incidenti tra le due tifoserie rivali

