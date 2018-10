Gigio e Cutrone insieme a Mbappé

Un pizzico d’Italia figura piuttosto tra i pretendenti al Trofeo Kopa riservati ai migliori giovani Under-21, premio che naturalmente vede in pole position lo scatenato Kylian Mbappé dai trionfi in patria e al Mondiale con la Francia. Stagione da 21 centri con il PSG e quattro in Russia per l’enfant prodige di Bondy, numeri che suggeriscono l’ennesimo titolo a lui destinato nel 2018. Alle sue spalle un "italiano" d'adozione come Justin Kluivert della Roma e due Azzurri a tutti gli effetti come Donnarumma e Cutrone, coppia del futuro al Milan: una carriera da predestinato quella di Gigio, portiere classe 1999 dalle tappe bruciate come ribadito dai suoi tre anni di titolarità in squadra. Chiamato a raccogliere l’eredità di Buffon, lui che divide il campo in rossonero con l’ottimo Patrick: ben 18 i gol segnati dall’attaccante in maglia 63 nell’ultima stagione, bottino sensazionale per un ventenne al primo impatto con i big. Già esordiente nella Nazionale maggiore, paragoni continui con Pippo Inzaghi per Cutrone che insieme a Donnarumma costituisce la linea verde tra gli uomini di Gattuso. A votare saranno i vincitori del Pallone d’oro ancora in vita, leggende che non potranno scegliere campioncini come Havertz e Dembélé nonché Federico Chiesa, tutti esclusi dal premio. Innegabile l’impatto dell’esterno della Fiorentina nel club e in Serie A (6 centri), tuttavia a fare la differenza è stata l’assenza dei viola dalle competizioni europee. A vent’anni è già tra i punti fermi della formazione di Pioli, chissà che nella prossima edizione non possa candidarsi al titolo riservato ai "grandi".