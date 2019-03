Serie A, le migliori giocate della 28^ giornata

Edin Dzeko è uno dei calciatori più lunatici del nostro campionato, e contro la SPAL è stato tra i peggiori in campo: svogliato, indisponente, impreciso come nelle sue peggiori giornate, in cui a malapena sembra potersi reggere in piedi. Eppure anche nelle sue peggiori giornate Dzeko trova grandi sprazzi di luce, come questo stop in area di rigore. Uno stop orientato, girando il suo corpo di un metro e 93 in un unico movimento per permettergli di minacciare subito il tiro.

Dzeko trova anche la coordinazione per fare due finte di tiro, e mettere a sedere due difensori della SPAL, muovendosi fra loro come Spider Man fra i palazzi. Insomma, ci sarebbe da parlare di questa grande giocata di Dzeko, se non fosse che Viviano ne vanifica gli sforzi con un’altra giocata ancora più eccezionale.

Viviano para col corpo quasi a terra, tendendo la mano destra verso la palla e riuscendo a tenerla abbastanza solida da deviarla fuori. Ad aumentare il coefficiente di difficoltà di questa giocata il fatto che il pallone passi in mezzo alle gambe di due suoi compagni, e lo costringe a muoversi in maniera del tutto istintiva. La Roma rischiava di pareggiare appena dopo aver subito il gol del 2-1, ed è stato quindi un momento assolutamente decisivo della vittoria della SPAL.

Il gol di Meggiorini all’Atalanta