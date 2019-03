Chiamatelo calcio a 5, chiamatelo futsal (guai a chiamarlo calcetto, però), di sicuro è un concentrato di tecnica e ritmo. Di sicuro vi appassionerà e le finali della Coppa Italia, probabilmente, anche di più. La 34esima edizione della nostra coppa nazionale, la sedicesima con la formula delle finali ad 8, si gioca in sei diverse città dell’Emila Romagna (che ospiteranno anche le finali Under 19 e le finali femminili) con il clou sabato e domenica a Faenza, con le semifinali e la finalissima trasmesse da SkySport. Gli abruzzesi dell’Acqua & Sapone Unigross ci arrivano con la coccarda tricolore sul petto (oltre che da campioni d’Italia in carica), dopo il trionfo di un anno fa a Pesaro contro l’ormai scomparsa Luparense e sono ancora loro la squadra a battere, visti anche i numeri in campionato in cui, a tre giornate dalla fine della regular season, sono al comando con il miglior attacco e la miglior difesa. La squadra allenata dallo spagnolo Tino Perez, con quattro nazionali italiani (Mammarella, Ercolessi –il capitano azzurro- Murilo e De Oliveira), con il campione del Mondo Cuzzolino, argentino, e con la pattuglia dei suoi fortissimi italo-brasiliani già giovedì, nei quarti di finale, a Reggio Emilia, sembra poter aver la strada spianata potendo sfidare la Lazio, ultima in classifica in serie A ma grande sorpresa di queste Final Eight, capace di battere nello spareggio di qualificazione la Maritime Augusta. Più equilibrate appaiono le altre partite, specie quella tra Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli, quarta e sesta forza del campionato, con due soli punti di differenza, che aggiungeranno al loro faccia a faccia il gusto caldissimo del derby. Gli allenatori e i giocatori amano la formula delle finali ad 8: cinque giorni, partite secche (due tempi da 20’ effettivi, nel caso due supplementari da 5’ – ma solo dalle semifinali - ed eventualmente serie di tre rigori), un concentrato di adrenalina. In campo sono appena cinque ma, vedrete, vi riempiranno gli occhi.

Il Programma dei quarti di finale

LOLLO CAFFÈ NAPOLI – FELDI EBOLI

ITALSERVICE PESARO – CAME DOSSON

REAL RIETI – META BRICOCITY CATANIA

ACQUA & SAPONE UNIGROSS - LAZIO