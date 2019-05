È costato caro a Neymar lo scontro con un tifoso del Rennes, episodio accaduto dopo la finale di Coppa di Francia vinta dal Rennes. Il litigio con un sostenitore avversario, manata ingiustificabile dettata dal nervosismo, nega infatti al fuoriclasse del PSG la fascia di capitano in occasione della Copa America. È questa la lettura di Globo Esporte in merito alla decisione della federcalcio verdeoro che, attraverso un comunicato ufficiale, ha consegnato la fascia a Dani Alves. Come riporta il quotidiano brasiliano, sarebbe proprio il grave gesto di O Ney dello scorso 26 aprile da attribuire alla novità promossa dal Ct Tite in vista del torneo in programma dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile. Gradi ereditati dal compagno tra i parigini, capitano designato a partire dalle amichevoli contro Qatar e Honduras: nuovo smacco per Neymar in una stagione finora da dimenticare. Suo malgrado protagonista di un video divenuto virale nell'ultimo mese, l'ex Barcellona ha accumulato solo 28 presenze (con 23 reti totali) complice un infortunio ed era pure stato sospeso in Champions a causa degli insulti alla terna arbitrale dopo l'eliminazione contro il Manchester United. Una serie di comportamenti che, secondo Globo Esporte, avrebbero spinto Tite a rivedere le sue scelte nello spogliatoio.