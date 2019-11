Argentina: Messi, Dybala e De Paul a cena dallo sceicco patron dell'Almeria

Lo sceicco Turki Al-Sheikh, patron dell’Almeria, ha invitato nella sua lussuosa residenza in Arabia Saudita Lionel Messi, oltre ad altri giocatori della nazionale argentina come Paulo Dybala, Rodrigo De Paul e Sergio Aguero. Il gruppo di giocatori ha guardato insieme allo sceicco la sfida di Segunda Division spagnola tra Almeria ed Elche. La partita è terminata 1-1, con la squadra di Turki Al-Sheikh scivolata in terza posizione (ma comunque in piena corsa per la promozione in Liga). L’Argentina aveva disputato un amichevole contro il Brasile a Riad, decisa da una rete di Messi nel primo tempo. Al-Sheikh, che più volte ha manifestato alla Pulga la volontà di averlo nella sua squadra in futuro, ha abbracciato Messi in mondovisione prima dell’amichevole con i verdeoro, manifestando anche la volontà di portarlo nella sua squadra entro 5 anni. Lo sceicco ha pubblicato immagini e video della serata trascorsa insieme: il patron dell’Almeria indossava la maglia a strisce rosse e bianche della sua squadra, i giocatori invece la tuta ufficiale della selezione argentina.