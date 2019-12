L’ex attaccante tra le altre di Atletico Madrid e Inter ha invitato tanti amici e compagni a Montevideo per la sua partita di addio, finita 6-6. Per l’occasione Suarez ha giocato in porta. Presenti anche gli ex nerazzurri Cambiasso, Zanetti e Milito

Una serata di festa, ricca di grandi calciatori del passato e del presente, le cui carriere si sono incrociate con quella di Diego Forlan. L’attaccante uruguaiano ha dato l’addio al calcio in una partita tra ex compagni di club e l’Uruguay che vinse la Copa America nel 2011. L’amichevole si è giocata al “Centenario” di Montevideo e si è conclusa 6-6. Presenti, tra i tanti, anche Riquelme, Veron, Cambiasso, Zanetti, Milito, Maxi Rodriguez, Chevanton, Stuani, Zalayeta e uno scatenato Luis Suarez che per l’occasione ha giocato in porta. Forlan aveva annunciato il suo ritiro lo scorso agosto, pochi mesi dopo aver compiuto 40 anni, e lo scorso 20 dicembre è diventato l’allenatore del Peñarol, dove ha giocato per tre anni nelle giovanili e nella stagione 2015/16.