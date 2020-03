3/26

HENRIK LARSSON e Messi (Barcellona) - 9 partite, 55% di vittorie, 1 gol per Larsson su assist di CR7



Solo poche presenze sia con CR7 che con Messi per lo svedese, per giunta nei suoi ultimi anni di carriera.

TAGLIO STIPENDI, QUANTO RISPARMIEREBBERO LE SQUADRE DI A?