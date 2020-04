1/22

ITALIA: SERIE A



Consiglio di Lega determinato nel voler portare a termine la stagione, "qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza". Non c'è compattezza invece in Serie B e in Lega Pro: qui si ipotizza la chiusura anticipata con sorteggio per decidere la quarta promossa in B (oltre alle attuali 3 capoliste dei gironi)