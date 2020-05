L'ex giocatore di Manchester Utd, Real, Milan, L.A. Galaxy, Psg e capitano della Nazionale inglese compie 45 anni. Nato a Londra il 2 maggio del 1975, ha vinto 20 titoli in carriera (tra cui la Champions con i Red Devils) e si è imposto come icona planetaria di bellezza e marketing al fianco della moglie Victoria, ex cantante delle Spice Girls con cui ha 4 figli. Oggi presidente dell'Inter Miami