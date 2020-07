L'ex allenatore del Milan e della Nazionale ha cantato "Romagna Mia" in occasione di un incontro letterario della Milanesiana, ad Ascoli, ospite insieme al giornalista Alessandro Alciato. Sacchi si è "esibito" con il gruppo degli Extraliscio, autori della sigla del prossimo Giro d'Italia

"Una volta mi hanno chiesto di cantare e io, che conosco a memoria solo le parole di 'Romagna mia' ho iniziato a cantare. Alla fine mi hanno detto: 'continui pure ad allenare', e così è stato". Ma ora che Arrigo Sacchi non allena più... dopo aver vinto tutto con il Milan può tornare alla sua antica passione: l'occasione è stata un incontro con il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato per l'appuntamento "I colori della passione tra calcio e musica" sul palco del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, evento curato e condotto da Elisabetta Sgarbi nell'ambito della 21^ edizione della Milanesiana. Il "Vate" di Fusignano è stato coinvolto sul palco dall'irresistibile gruppo degli Extraliscio e il loro "punk da balera", già autori della sigla del prossimo Giro d’Italia ("GiraGiroGiraGi") e di canzoni da ballo - prodotte dalla Garrincha Dischi - che sono diventate cult come "Merendine blu" e "Scarpa Grigia", oltre alle collaborazioni illustri con Vinicio Capossela, Pacifico, Orietta Berti, Lodo Guenzi dello Stato Sociale. E Arrigo Sacchi.