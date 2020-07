3/21

COVID-19 - Doverosa precisazione da parte di Brand Finance sulla situazione legata all'emergenza Coronavirus. In questa che è la quindicesima edizione del report annuale, si è osservato per la prima volta negli ultimi sei anni a un calo del valore dei brand calcistici. Per la precisione, "a causa degli effetti della pandemia sulle tre aree principali - botteghino, tv e sponsor - si è registrata una diminuzione di 751 milioni (il 3,7%) sul valore cumulativo dei brand dei 50 club in classifica".