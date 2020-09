2/20 ©Getty

Così, il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin a poche ore dal match: "Avremo circa 16mila spettatori, meno del 30% della capienza e quasi tutti di nazionalità ungherese. Ci saranno misure per garantire che per loro non ci siano rischi a livello sanitario. La cosa più facile per noi sarebbe stata attendere, perché se non fai nulla non commetti neppure errori, ma nemmeno ottieni. La nostra priorità è la salute, ma vogliamo anche essere portatori di speranza, e abbiamo lavorato notte e giorno per la sicurezza sanitaria".