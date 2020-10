Quali sono le squadre con il maggior "potenziale" in attacco d'Europa? Abbiamo ipotizzato i migliori tridenti possibili per le big (anche per coloro che solitamente giocano con un modulo a due punte o a una), considerando i tre attaccanti di ogni rosa con il più alto numero di gol segnati in carriera: sono state comprese le reti segnate con le Nazionali maggiori, ma non quelle con le categorie minori né con le formazioni giovanili dei club. Ecco la classifica completa: la Juve è sul podio (dati Transfermarkt)