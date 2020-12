È cominciata l'A-League, la massima divisione australiana. La novità è che sono tornati allo stadio anche i tifosi visto che il Paese, a parte Sydney dove ci sono dei focolai, è praticamente 'Covid free'. Il pubblico è tornato a essere protagonista, come in altri sport, ammesso senza mascherine o altre precauzioni particolari, per le prime tre partite del campionato. Tra i protagonisti in campo, invece, anche il 'nostro' Alessandro Diamanti

CORONAVIRUS, LE NEWS LIVE