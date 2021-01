8/18 ©LaPresse

L'INTER POST TRIPLETE: tre titoli - Senza più Mou ma con Benitez in panchina, che poi verrà sostituito da Leonardo, i nerazzurri si riconfermeranno in Coppa Italia. Lo scudetto andrà al Milan e la corsa in Champions terminerà ai quarti con lo Schalke. Vittoria in Supercoppa italiana (ma non in quella europea) e nel Mondiale per club.