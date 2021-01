3/10

In Italia uno dei casi più eclatanti riguardante l'avvistamento degli Ufo riguarda il calcio. E' il 27 ottobre del 1954 e al Comunale di Firenze si sfidano la Fiorentina e la Pistoiese per un match valido per il campionato Cadetti, un torneo istituito per consentire agli allenatori di dare spazio anche a coloro che non giocavano molto in Serie A. A un certo punto la partita fu sospesa per gli Ufo...