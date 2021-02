Il Botafogo, uno dei più gloriosi club brasiliani in cui militarono Garrincha e Jairzinho, è retrocesso per la terza volta nella sua storia in seconda divisione. Al club carioca è stata fatale la 18^ sconfitta in 34 giornate contro lo Sport Recife (0-1) a Rio de Janeiro. Il club, da tempo in una crisi finanziaria accentuata dal Covid, ha licenziato l'allenatore Eduardo Barroca che era arrivato a fine novembre