Rocchi, laurea in legge con tesi sul Var

Gianluca Rocchi si è laureato in Giurisprudenza. 110 e lode per l'ex arbitro internazionale, ora Project Leader Var e responsabile della comunicazione istituzionale Figc-AIA. La tesi di laurea proprio su un tema arbitrale, il Var

Chiamatelo Dottor Rocchi. L'ex arbitro internazionale, oggi Project Leader Var e responsabile della comunicazione istituzionale Figc-AIA, si è laureato in giurisprudenza con 100 e lode presso l'Università telematica Niccolò Cusano. Rocchi ha discusso (relatore il prof. Francesco Serra) una tesi dal titolo "Var, l'appello in campo", che ha messo in risalto le similitudini tra l'impianto normativo e procedurale del processo d'appello ordinario e quello calcistico che porta alla revisione video di una decisione presa in campo dall'arbitro.

Il secondo per presenze in Serie A

Gianluca Rocchi è al secondo posto nella classifica di tutti i tempi per gare dirette in Serie A (263), alle spalle del solo Concetto Lo Bello (328) e ha chiuso la carriera in campo con Juventus-Roma della 38ª giornata di Serie A 2019-2020. Nell'ambito del suo nuovo incarico istituzionale, oltre a seguire il progetto della Centrale unica Var, è impegnato nei rapporti con i club di A e B, che sta visitando regolarmente per confrontarsi sui temi regolamentari e sulle direttive impartite agli arbitri della CAN.