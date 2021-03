Calcio donne: l'ECA apre a due nuove competizioni

Calcio al femminile, presto nuovi tornei. Su spinta dell’ECA, l’Associazione dei club europei, il calcio femminile guarda sempre più al futuro con nuovi progetti di competizioni, senza dimenticare la salvaguardia del ruolo della calciatrice stessa. L’ECA infatti si è detta entusiasta della prospettiva che una "Coppa del mondo per club femminile" venga organizzata in tempi brevi e vede il torneo come parte della sua strategia per aiutare lo sviluppo del calcio femminile. La nuova responsabile del calcio femminile dell'ECA, Claire Bloomfield, ha fatto sapere che ci sono anche piani per una competizione europea di secondo livello, l’equivalente dell'Europa League maschile, per le donne. Oltre la Champions League che negli anni ha visto crescere il suo appeal, e che sta vivendo in questi giorni le gare dei quarti di finale in vista della finalissima di Goteborg del 16 maggio, si parla così di una seconda competizioni tra club europei. "Abbiamo la responsabilità di esplorare tutte le opportunità che possono aiutare a far crescere il panorama delle competizioni – ha detto la Bloomfield - sia a livello europeo con una competizione di secondo livello e poi su scala molto più globale, con un possibile Mondiale per club".

Gli obiettivi dell'ECA

L'ECA afferma che la sua volontà è quella di creare un ecosistema calcistico femminile di vasta portata, robusto e influente che mostri un chiaro percorso verso il raggiungimento dello stesso livello di professionalizzazione del gioco maschile, e per questo si è fatta fautrice di un nuovo progetto di promozione specifica, una nuova strategia globale, chiamato "Be a Changemaker" che ha molteplici obiettivi: