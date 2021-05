Non il classico pullman scoperto in giro per la città, ma una nave sul fiume Sava, a Belgrado. È stato questo il metodo scelto dalla Stella Rossa per celebrare insieme ai tifosi la vittoria del 32° campionato serbo, conquistato a suon di record dalla squadra allenata da Dejan Stankovic, che ha chiuso la stagione a quota 108 (35 vittorie e 3 pareggi) stabilendo il nuovo primato europeo di punti in una singola stagione. Nella giornata di sabato 22 maggio, a tre giorni dalla finale di coppa di Serbia contro il Partizan Belgrado, i giocatori hanno festeggiato insieme ai tifosi in uno scenario particolarmente suggestivo: festa, canti di gioia e fuochi d'artificio e il Sava, un affluente del Danubio, "colorato" di biancorosso.